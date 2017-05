Richard Remes déclaré coupable d'assassinat 29 ans après avoir commis ce crime

Il a fallu plus de 12 heures de délibération à la cour d’assises de Bruxelles-Capitale, délocalisée à Nivelles, pour parvenir à un arrêt sur la culpabilité de Richard Remes. Ce Bruxellois né en 1955 est déclaré coupable d’avoir assassiné, la nuit du 15 au 16 janvier 1988, Sandra G. qui était née le 23 août 1986.

Le dossier avait été classé sans suite en septembre 1997, faute de charges suffisantes contre l’accusé et contre la mère de l’enfant. L’implication de Remes dans l’affaire dite du vitrioleur, qui lui a valu 30 ans de réclusion pour avoir tenté de tuer Patricia Lefranc, avait provoqué une réouverture du dossier.

Une fois l’identité du vitrioleur de Patricia Lefranc établie, la mère de la petite Sandra, Antoinette G., a fait le nécessaire pour attirer à nouveau l’attention des enquêteurs sur le dossier datant de 1988 et jamais élucidé. Dès 1988, alors qu’elle était suspecte au même titre que l’accusé qui était alors son amant, elle avait suspecté Richard Remes de l’avoir droguée en lui servant un verre de Pisang dans la soirée qui a précédé le drame. Lorsqu’elle s’est réveillée le lendemain vers 10 h du matin, sa fillette de 16 mois avait disparu de l’appartement.

Le corps sans vie de Sandra, âgée de 16 mois, avait en réalité été trouvé au petit matin au bas de l’immeuble de la rue Haute où habitait sa maman. Certains éléments pouvaient laisser croire à une chute accidentelle depuis la fenêtre de la chambre de la petite victime, située au 10e étage. Mais l’enquête a rapidement prouvé que tout cela relevait d’une mise en scène. Il était impossible que l’enfant parvienne à ouvrir la fenêtre, et les fractures des membres inférieurs relevées sur son corps par les légistes avaient été provoquées post-mortem, à l’aide d’un objet contondant.

Richard Remes, qui a fait deux mois de détention préventive à l’époque, a toujours nié avoir joué un rôle quelconque dans la mort de la petite Sandra. Il a encore clamé son innocence tout au long du procès qui se tient depuis plus d’une semaine à Nivelles. Les jurés ont cependant estimé, après avoir écarté d’autres hypothèses et la thèse de l’accident domestique développée par la défense, que l’accusé s’était bien rendu coupable d’assassinat. Ils ont notamment relevé des similitudes entre l’affaire dite du vitrioleur et le dossier de 1988.

Richard Remes étant désormais reconnu coupable d’assassinat, son avocat Me Didier De Quévy plaidera sur la peine à lui infliger, mercredi matin, après avoir entendu à ce sujet les réquisitions de l’avocat général Pierre Rans. Dans son arrêt rendu mardi en fin de soirée, la cour d’assises a écarté l’irrecevabilité des poursuites soulevée par la défense pour cause de dépassement du délai raisonnable dans lequel un justiciable doit être jugé. Mais elle indique explicitement qu’elle déterminera, au terme du débat sur la peine, si ce dépassement du délai raisonnable peut être invoqué et avec quelles conséquences pour l’accusé.