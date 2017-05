34ème mois de baisse consécutive du chômage en Wallonie

Fin avril, on comptait en Wallonie 150.471 demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations et 25.480 jeunes en stage d’insertion professionnelle. «Pour une vue complète du volume de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI), il convient d’ajouter à ces personnes 25.850 demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement et 14.277 demandeurs d’emploi inscrits librement, pour un total de 216.078 DEI», soit 13,7% de la population active wallonne, précise le Forem dans un communiqué. Fin avril 2016, ce taux de demande d’emploi était de 14,4%, et de 15,0% à fin avril 2015.

A un an d’intervalle, la demande d’emploi recule pour toutes les classes d’âge et singulièrement pour les moins de 25 ans (-6,5%). Le chômage recule également quelle que soit la durée d’inoccupation.

A un mois d’écart, le nombre de DEI a, cette fois, diminué de 2,2% ou 4.787 personnes.

Le mois d’avril a également vu le Forem gérer 16.125 offres d’emploi, ce qui représente une hausse de 22,5 % par rapport d’avril 2017. «Si cette progression traduit en partie l’évolution de la demande de travail des entreprises en Wallonie, elle est également le reflet du nombre croissant de partenaires privés ayant recours au Forem pour diffuser leurs offres d’emploi», pointe l’office régional de l’emploi.