Emmanuel Macron et Marine Le Pen face-à-face pour un débat télévisé attendu (direct vidéo dès 21h)

Afp

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se livrent mercredi soir devant des millions de téléspectateurs un duel très attendu, une première pour le FN et une des dernières occasions de rallier les indécis ou les abstentionnistes, à quatre jours du second tour. Comme l’a déterminé un tirage au sort, la candidate FN ouvrira « 2017, le débat » à 21H00 sur TF1 et France2. Son adversaire d’En Marche !, favori des sondages, le conclura environ 2H20 plus tard.