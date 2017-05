Plus de 500 participants au Bike&Run entre l'UCL et la KUL

La quinzième édition du Bike&Run, reliant la KU Leuven à l’Université catholique de Louvain, s’est déroulée mercredi sans incident, et avec un record de participation: 249 équipes, soit 528 participants, selon les organisateurs, ont parcouru à vélo et à pied les 34 kilomètres à travers bois et champs depuis Leuven vers Beauvechain, Grez-Doiceau, Chaumont- Gistoux, Wavre puis Ottignies-Louvain-la-Neuve. L’accent a été mis cette année sur le renforcement des liens entre les étudiants francophones et néerlandophones, via la constitution d’équipes mixtes et l’organisation d’activités.

Pour la première fois, l’association Louvain Meets Leuven et le Kot Verdom, qui œuvrent tous deux au rapprochement des étudiants de Leuven et de Louvain-la-Neuve, se sont associées à l’organisation du Bike&Run par les deux universités. Une demi-douzaine d’équipes comprenant un étudiant de l’UCL et un autre de la KUL ont pris le départ de l’épreuve, et des activités mises sur pied à l’arrivée étaient destinées à développer de tels échanges.

L’objectif est d’encore intensifier ces interactions pour la prochaine édition, en 2018, qui coïncidera avec les 50 ans de séparation des deux universités.

« Le temps des rancœurs entre francophones et néerlandophones est terminé mais il reste encore des préjugés, qui vont perdurer tant qu’il n’y aura pas davantage d’occasions de rencontre », indique François-Guillaume Eggermont, le président de l’association Louvain meets Leuven, qui a étudié successivement dans les deux universités.