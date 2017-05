Election présidentielle: lors du débat, Macron accuse Le Pen d'avoir "profité de la détresse des gens" à Whirlpool, en faisant "des selfies" (vidéos)

« Jamais, jamais je n’ai fait ce que vous avez fait l’autre jour, c’est-à-dire aller profiter de la détresse des gens », a déclaré le candidat d’En Marche !, lors du débat télévisé l’opposant à la candidate du Front national à quatre jours du second tour de l’élection présidentielle.

"Vous passez 1/4 d'heure sur les parkings pour faire des selfies, comme avec les salariés de Whirlpool" @EmmanuelMacron #2017LeDebat pic.twitter.com/umKQKVjJI4 — Jeunes avec Macron (@JeunesMacron) 3 mai 2017

L’ancien ministre de l’Economie a été le premier à rappeler cet épisode de la campagne, accusant la candidate du Front national d’être allée « passer un quart d’heure » sur le parking de l’usine « pour faire des selfies (…) avec les salariés ».

« Ne soyez pas méprisant », lui a rétorqué Mme le Pen. « J’ai passé du temps avec eux. Ils m’ont très bien accueillie, parce qu’ils savent que ce qui les tue c’est la politique que vous menez (…) c’est la politique qui fait que l’Etat stratège n’intervient pas, laisse encore une fois les gros manger les petits », a argumenté cette eurodéputée.

« Vous ne les respectez pas. Moi, j’ai entendu la colère. J’ai passé des heures avec eux (…) Je suis allé au contact des salariés. Parce que c’est ça respecter les gens. Pendant que vous faisiez votre numéro avec les caméras, moi j’étais avec les représentants des salariés parce que je les respecte », a riposté M. Macron.

Alors que Mme Le Pen a proposé, entre autres, de mettre en place un « fonds souverain » pour soutenir les entreprises en difficulté, M. Macron a rétorqué que « cela existe » déjà, à travers l’Agence des participations de l’Etat. « Vous dites n’importe quoi », a taclé l’ex-ministre, qui a repris Mme le Pen à plusieurs reprises sur les dossiers industriels au cours du débat.

« Je vois que vous cherchez à jouer avec moi l’élève au professeur, mais en ce qui me concerne ce n’est pas particulièrement mon truc », a grincé Mme Le Pen, dans une allusion à la relation de M. Macron avec son épouse.

Dans un bassin d’emploi déjà durement touché, l’usine Whirlpool de production de sèche-linges d’Amiens (Somme) doit fermer en juin 2018, son activité de production de sèche-linges devant être délocalisée à Lodz (Pologne).

Quelque 290 salariés, auxquels s’ajoutent 250 intérimaires employés quasiment en permanence et une centaine de salariés du sous-traitant pour les plastiques, Prima, installé sur le site même de l’usine, risquent d’être licenciés par le numéro deux mondial du gros électroménager.

Les salariés qui y voient une volonté de faire uniquement des profits, quand Whirlpool explique vouloir réaliser de « plus fortes économies d’échelle » et « sauvegarder sa compétitivité » dans un contexte « de plus en plus concurrentiel ».

Le 5 avril, le secrétaire d’État à l’Industrie, Christophe Sirugue, avait fait à l’AFP d’une « quinzaine de marques d’intérêt » pour la reprise du site, majoritairement des candidats français.

