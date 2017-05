73 millions de bénéfices en 2016: les très bons résultats de Nethys!

Rappelons-le d’emblée, le « scandale Publifin-Nethys » n’avait pas (encore) impacté les résultats de l’entreprise en 2016 puisqu’il n’a vraiment démarré qu’en janvier de cette année. « 2016 a été bon », commente donc Stéphane Moreau. « Si le chiffre d’affaires est resté stable à 762,7 millions €, le bénéfice net s’est par contre envolé à 73 millions (+19 %). »

Si l’on prend les différentes entités du groupe, on s’aperçoit que ce sont les participations dans EDF-Luminus qui ont rapporté le plus : 55 millions ! « En fait, l’activité était en perte de 83 millions en 2015 tout simplement parce qu’on avait dû ramener à zéro la valeur de nos centrales thermiques. » Cet impact négatif n’existe plus en 2016.

VOO prend son envol

La meilleure nouvelle pour le long terme provient surtout de l’activité VOO (TV, internet, téléphone) qui, après des années de gros déficits et un petit bénéfice en 2015 (0,5 million), commence enfin à porter ses fruits. « Le chiffre d’affaires est passé à 326,9 millions (+9,2 %) et le bénéfice net est de 4,9 millions », reprend le patron. « Et il aurait même été plus élevé de 4 millions si nous n’avions pas dû nous retirer d’un projet de plate-forme de gestion commerciale. »

Mieux encore, si on tient compte de l’indice EBITDA (bénéfice avant amortissements et impôts), que l’on considère souvent comme la véritable performance de l’entreprise, le montant est alors de 120,7 millions (+9 %). « On est au même niveau que Telenet, Orange ou Proximus », lance Pol Heyse, le directeur financier. « Il y a peu d’entreprises qui créent autant de valeur en Belgique. On est clairement là dans le Top 20 ! »

