Maria Del Rio de retour sur RTL-TVI à la rentrée avec un nouveau jeu familial

Charlotte Vanbever

Un jeu familial devrait débarquer, au quotidien, sur RTL-TVI à la rentrée. Un programme aux airs d‘ « Une famille en or », prévu vers 12h30 face aux « Douze coups de midi » de TF1. Des visages connus de la chaîne, dont Sophie Pendeville et Thibaut Roland (et même quelques Français moins célèbres) ont testé le concept. Parmi tout ce petit monde, c’est Maria Del Rio qui aurait fait mouche. Et pourrait ainsi signer un retour fort à la télé !