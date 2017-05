Liège: un homme abattu lors d'une fusillade dans la rue Ernest Solvay à Sclessin

Plusieurs personnes ont raconté avoir été témoins de coups de feu mercredi soir rue Ernest Solvay à Sclessin. La police sur place a dressé un gros périmètre de sécurité. Les faits se sont déroulés précisément à l’angle de la rue Solvay et de la rue du Viaduc. La circulation a été bloquée.

(N.L.)

On n’en sait pas plus à l’heure actuelle sur les circonstances de ces tirs et sur l’identité complète de toutes les victimes. La police nous a confirmé qu’un homme est décédé et qu’une seconde personne blessée a été emmenée à l’hôpital.

Selon le voisinage la personne décédée serait un homme d’origine sicilienne, tenancier du café du coin, le Café Grande Fratello. C’est la seconde personne blessée qui aurait appelé la police. Les témoins sur place racontent avoir entendu des rafales d’arme automatique. L’un d’entre eux précise avoir aperçu un véhicule qui s’est approché et qui a «mitraillé» le patron du café, un certain Rino, alors que celui-ci venait de sortir de son établissement. Le ou les agresseurs ont ensuite pris la fuite.

Le labo, l’expert en balistique, le parquet et un juge d’instruction sont sur place. Un véhicule suspect, garé non loin, fait l’objet de toute l’attention des enquêteurs.

Plus d’infos dans les prochaines heures.

(N.L.)