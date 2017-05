Barack Obama annonce son soutien à Emmanuel Macron, dans une vidéo diffusée par son mouvement En Marche! (vidéo)

L’ancien président américain Barack Obama fait savoir qu’il « soutient » Emmanuel Macron, dans une vidéo diffusée jeudi sur les réseaux sociaux par le mouvement En marche ! à trois jours du second tour de la présidentielle.

« Je veux que vous sachiez que je soutiens Emmanuel Macron »,indique en anglais l’ex-président dans cette vidéo.

« Je n’ai pas l’intention de m’impliquer dans beaucoup d’élections maintenant que je ne me présenterai plus en tant que candidat »,explique Barack Obama dans sa vidéo. « Mais l’élection française est d’une importance capitale pour l’avenir de la France et les valeurs que nous chérissons, parce que la réussite de la France importe au monde entier. »

« J’admire la campagne qu’Emmanuel Macron a menée », poursuit Barack Obama. « Il s’est engagé pour un avenir meilleur pour les Français. Il s’adresse à leurs espoirs, et non à leurs peurs. »