Chasse à l'homme, habitations fouillées, policiers fédéraux encagoulés, hélicoptère: un individu interpellé lors d'une importante opération à Marcinelle

Les rues Grande Chenevière et la rue des Bouleaux ont été bloquées et cernées de toutes parts par de nombreux représentants des polices locale et fédérale. Plusieurs policiers fédéraux encagoulés, munis de gilets pare-balles, évoluaient aux alentours d’une habitation en passant par les jardins, suscitant ainsi l’inquiétude des riverains.

L’opération a aussi été appuyée par un hélicoptère.

Plusieurs habitations ont été fouillées et une personne recherchée dans le cadre d’un dossier judiciaire, et susceptible d’être armée, a été interpellée. Des riverains ont fait état d’un coup de feu, mais la police locale a seulement confirmé l’arrestation, sans faire davantage de commentaire.

Le périmètre de sécurité assez large qui avait été établi a été levé vers 20h20.

Photos : Thierry Portier