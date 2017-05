Exécuté à la kalachnikov, Rino était papa de 2 enfants: le mobile du crime se trouve-t-il en Sicile?

Allison Mazzoccato et Iris Zarbo

On en sait plus sur l’assassinat qui a coûté la vie à ce restaurateur italien mercredi soir à Sclessin. L’homme de 51 ans possédait une pizzeria et un bar. Il se rendait régulièrement en Sicile pour affaires et pour y voir sa famille. Sans mobile actuellement, la justice devra peut-être enquêter jusque-là. Rino laisse deux enfants et une compagne, qui a hurlé de douleur en découvrant le corps de son homme. Témoignages !