Officiel: le premier Burger King belge ouvrira fin juin à Anvers

L’information est révélée par Kevin Derycke, CEO de l’entreprise, dans un entretien avec le quotidien L’Echo publié vendredi, et qui est également évoqué dans De Tijd.

L’ouverture du restaurant de fast-food aura lieu dans la dernière semaine de juin, sur le site du cinéma Kinepolis d’Anvers, là où se trouve actuellement un Quick. La Wallonie, avec Charleroi et Namur, suivra très rapidement: un Burger King est attendu durant la première quinzaine de juillet au sein du centre commercial Rive Gauche, et un autre ouvrira fin août à Namur. Ce dernier emplacement est déjà utilisé actuellement comme centre de formation aux «méthodes Burger King».

Charleroi en juillet et Namur en août

La capitale devra quant à elle attendre, sans doute la fin de l’été. La société (BBB) qui détient Quick et gère la marque Burger King en Belgique et au Luxembourg n’a pas encore obtenu tous les permis nécessaires pour entamer les travaux en vue d’une enseigne à Bruxelles. Au total, huit nouvelles adresses Burger King sont prévues courant 2017, en plus du passage d’un nombre inconnu d’actuels franchisés Quick d’un giron à l’autre. Coût d’une conversion: entre 700.000 et 1,2 million d’euros par restaurant.