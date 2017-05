Le gouvernement fédéral favorable à une conversion de la voiture de société vers un montant cash

Le gouvernement fédéral a chargé le spécialiste en ressources humaines SD Worx de s’atteler à un projet de loi autour de la problématique de la voiture de société. Le texte concocté par la société a été bouclé, et est parvenu aux quotidiens L’Echo et De Tijd, peut-on y lire vendredi.

Il prévoit la possibilité pour le travailleur bénéficiant d’une voiture de société de l’échanger contre une compensation en cash, liée aux mêmes avantages fiscaux.

Les syndicats et organisations patronales sont opposés à cette idée d’une conversion pure et simple vers un «budget mobilité» revenant au travailleur, notent les quotidiens. Mais SD Worx estime de son côté que «seul un incitant financier réussira à convaincre les travailleurs de laisser leur voiture au garage». Le principe serait que les travailleurs utilisent cet argent pour financer leur abonnement de train et qu’ils utilisent le solde comme bon leur semble.

Le projet de loi présenté par SD Worx est actuellement examiné par les partis de la majorité du gouvernement fédéral. Les partis libéraux, en particulier, défendent la conversion des voitures en cash. Le CD&V penche plutôt en faveur du projet des partenaires sociaux.