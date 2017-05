Le Standard a prolongé le contrat de son jeune talent Jérôme Deom (18 ans)

Après un premier contrat pro de 3 ans, signé en 2015, et un an après ses débuts en équipe première, le milieu de terrain offensif Jérôme Deom a signé un nouveau contrat avec le Standard, a annoncé le club de Jupiler Pro League, vendredi sur son site. Les détails du nouveau contrat n’ont pas été révélés.

Originaire Libramont-Chevigny, et affilié avec le Standard à 9 ans, Deom (1m75) a effectué ses débuts en équipe 1e le 7 mai 2016 face à Waasland-Beveren (POII). Le numéro 40 a joué à sept reprises cette saison et été titularisé à trois reprises lors des play-offs 2 cette saison.

International dans toutes les catégories de jeunes depuis les U15, Deom est actuellement international U18.

«Jérôme est un pur produit de notre centre de formation qui franchit les étapes d’un parcours professionnel avec envie et détermination», a déclaré Olivier Renard, le directeur sportif des Rouches. «Il montre la voie à suivre à nos jeunes talents et nous rend la confiance que nous lui avons donnée. Il a encore une belle marge de progression et nous allons l’aider à s’affirmer et à devenir un joueur-clé de notre équipe fanion!"