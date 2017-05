Agression de Raoul Hedebouw: la chambre du conseil de Liège confirme le mandat d'arrêt de l'agresseur

L’agresseur, âgé de 62 ans, a confirmé ce qu’il avait déjà expliqué lors des interrogatoires. Il dit avoir agi par vengeance. Il a déclaré avoir contacté plusieurs politiciens par rapport à ses déboires avec la justice et, plus précisément, des agressions dont il avait été victime. Il estimait que ses agresseurs n’avaient pas été suffisamment punis et qu’il se sentait délaissé par les instances judiciaires et politiques.

Il avait récemment écrit au député fédéral Raoul Hedebouw, qui ne lui avait pas répondu. C’est pour cette raison qu’il l’a ainsi agressé lors du 1er mai, contestant toute intention homicide.