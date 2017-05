TrustUp remporte la 3e édition du concours e-Start&Go !

A l'unanimité du jury, et avec un fort soutien de la communauté qui a voté en masse sur Facebook, le projet TrustUp a remporté la 3e édition du concours e-Start&Go ce jeudi.

Réunis dans les locaux de Sudpresse à Bouge, les auteurs des cinq projets sélectionnés ont pu défendre oralement, devant un jury d'experts, la viabilité financière et pratique de leur future start-up dans le secteur du commerce en ligne.

Choisis parmi 25 candidats, ces e-projets ont bénéficié du soutien actif et des conseils des partenaires du concours (Acerta , NSI It Software & Services, HiPay, Mondial Relay, Sudinfo.be, BeCommerce, Optimal Pixel, HEC Liège, Ephec) :

- Cribin est une plateforme qui met en relation des potentiels futurs colocataires avec un système de matching sur base de critères précis.

- Tribu News veut reconnecter les générations au sein d'une même famille par le biais d'un journal en ligne et une version imprimée.

- Enlace-Moi est un site de vente de ligne qui propose des lacets élégants et des bijoux originaux permettant de customiser des chaussures.

- Motion Tribe est une plate-forme de location collaborative pour vidéastes et photographes, où se retrouvent propriétaires et locataires de matériel audiovisuel.

- TrustUp, est une plate-forme permettant aux particuliers de trouver les meilleurs entrepreneurs dans secteur de la construction, répertoriés sur base de critères objectifs.

Objectif rentabilité début 2018

« Le choix fut très difficile. Les projets n'étaient pas tous au même niveau de maturité, mais ils rivalisaient en terme de ce qui importait : faisabilité, rentabilité, originalité », résume Manuel Pallage, Directeur Général de NSI et président du jury. « Nous avons sélectionné TrustUp car, c'est le plus abouti, il répond aussi à une réelle demande de public de trouver des entrepreneurs fiables dans le secteur de la construction, mais aussi parce qu'il a pu mobiliser une communauté. Et pour une entreprise, c'est 80% du succès. »

Quant aux porteurs du projet TrustUp, Sébastien Remacle (fondateur), Florian Husquinet (web developer) et Anaïs Ehlen (business developer), ils sont ravis de cette belle récompense : « Cette reconnaissance et les 25.000€ en dotations diverses qui l'accompagnent vont nous donner un fameux coup de pouce. Nous espérons atteindre le seuil de rentabilité pour début 2018 au plus tard ! »

Bonne chance à eux, ainsi qu'à tous les participants de ce 3e concours e-Start&Go dans le développement de leur projet !