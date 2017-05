Marcinelle: un camion transportant 40 tonnes de béton verse sur le flanc (photos)

Aux alentours de 13h ce vendredi, un camion qui transportait du béton s’est renversé sur le flanc. Le chauffeur a souhaité quitter le R3 et emprunter la bretelle pour se rendre sur la A503. Sauf qu’avec le poids de sa cargaison, et ce bien qu’il roulait à vitesse réduite, le camion s’est totalement renversé. Le chauffeur a heureusement eu le temps de sauter sur le siège conducteur et n’est que légèrement blessé. Il s’en est fallu de peu puisque la cabine est totalement écrasée. La victime n’a pas souhaité être transportée à l’hôpital. Un tel accident risque évidemment de provoquer des problèmes de circulation puisqu’il faudra encore attendre 3 à 4 heures pour dégager le véhicule.