Un homme de 63 ans poursuivi pour le viol de sa petite-fille de 12 ans

Un Liégeois âgé de 63 ans a comparu vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre d’un viol et d’un attentat à la pudeur commis sur sa petite-fille âgée de 12 ans. Le parquet a requis une peine de 2 ans de prison contre cet homme qui affirme être victime des accusations injustes de la victime.

La jeune fille âgée de 12 ans avait révélé les faits auprès des employées d’un centre PMS. Cette institution avait relayé les accusations vers SOS Enfants puis vers le parquet de Liège. La victime avait détaillé deux scènes de manière très précise. La fiabilité de son récit avait été attestée par un expert.

Les faits reprochés au prévenu s’étaient déroulés à Trooz en 2012 et 2013. Mais le prévenu a nié les faits devant le tribunal et a affirmé que sa petite-fille l’a accusé à tort. Selon lui, la jeune fille l’a accusé par vengeance, parce qu’elle ne souhaitait plus se livrer à des tâches ménagères. La famille du prévenu est cependant suspectée de maintenir un climat de pression sur la jeune fille. Sa maman aurait reçu ses confidences mais elle aurait décidé de garder le secret pour préserver sa famille.

Selon le parquet, les faits sont avérés et le prévenu doit être condamné à une peine de 2 ans de prison. L’avocat du prévenu a sollicité l’audition de la jeune fille devant le tribunal et a sollicité l’acquittement de son client.

Le jugement sera prononcé le 19 mai.