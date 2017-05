Footballeur Pro de l'année : les joueurs d'Anderlecht ont fait leur choix (vidéo)

Tous les joueurs de première division vont devoir voter dans quatre catégories : le footballeur pro, le débutant, le gardien et l’entraîneur de l’année. Youri Tielemans est cité comme l’un des favoris afin de succéder à Sofiane Hanni, élu meilleur joueur l’an dernier alors qu’il évoluait à Malines.

Découvrez les préférences des Anderlechtois en vidéo.

Youri Tielemans : « On a fait une très bonne saison. Je pense à Teodorczyk qui a marqué beaucoup de buts pour nous. Il a été très décisif dans les moments où on était un peu moins bons. Pour le reste je pense aussi que Leander Dendoncker fait une très bonne saison. » Sur son statut de favori : « C’est toujours bien pour mon palmarès mais le plus important c’est de remporter le titre avec Anderlecht. »

Sofiane Hanni : « La plupart des joueurs qui m’ont impressionné sont d’Anderlecht. L’an dernier, je ne m’attendais pas à être élu. J’avais fait une bonne saison, mais sans dénigrer Malines qui est un très bon club, je pensais plus que ça allait être un joueur parmi les clubs comme Anderlecht, Bruges ou autre qui allait remporter ça. J’étais surpris et ça m’a fait énormement plaisir. Cette saison, c’est assez facile de voter parce qu’on est en train de faire une très bonne saison. »