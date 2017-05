Diables rouges: la vente des tickets pour le match face à la Tchéquie va commencer

Voici le communiqué de l’Union Belge : « Nos Diables rouges sont en pleine ‘course’ de qualification pour la Coupe du Monde 2018 de la FIFA en Russie. En totalisant 13 points après cinq matches, ils pointent en tête de leur groupe qualificatif H des European Qualifiers, en comptant deux points de plus que la Grèce et trois points de plus que la Bosnie-Herzégovine.

Notre prochain rendez-vous de cette campagne qualificative pour le Mondial sera le match en Estonie, le vendredi 9 juin à Tallinn. En guise de préparation de ce match important, l’équipe de l’Entraîneur fédéral Roberto Martínez accueillera la Tchéquie le lundi 5 juin à 20h45 au Stade Roi Baudouin.

Nos Diables comptent une fois de plus sur le soutien de leurs supporters à l’occasion de cette belle affiche ! La prévente pour les membres du Fanclub 1895 a pris fin le 1er mai, tandis que la vente générale en ligne débutera le lundi 8 mai ».

Consultez ici toutes les informations !