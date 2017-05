Philippe Albert se confie sur son accident de la route à Gilly: "Non, je ne suis pas un héros"

Petit rappel des faits : ce jeudi vers 14h20, une collision entre deux véhicules se produisait route de la Basse-Sambre à Gilly. En cause, une Citroën Berlingo occupée par un papa et son bébé, dont les freins ont lâché, et qui est allée percuter la Suzuki Vitara de Philippe Albert, lequel s’est empressé d’aller porter secours aux passagers de l’autre voiture. Le lendemain de cet accident qui n’a entraîné, fort heureusement, que des dégâts matériels, l’ancien joueur du Sporting de Charleroi, entre autres, a souhaité nous contacter pour nous livrer ses états d’âme. Car le consultant football de Sudpresse est embêté…

Petit rappel des faits : ce jeudi vers 14h20, une collision entre deux véhicules se produisait route de la Basse-Sambre à Gilly. En cause, une Citroën Berlingo occupée par un papa et son bébé, dont les freins ont lâché, et qui est allée percuter la Suzuki Vitara de Philippe Albert, lequel s’est empressé d’aller porter secours aux passagers de l’autre voiture. Le lendemain de cet accident qui n’a entraîné, fort heureusement, que des dégâts matériels, l’ancien joueur du Sporting de Charleroi, entre autres, a souhaité nous contacter pour nous livrer ses états d’âme. Car le consultant football de Sudpresse est embêté… « Je trouve un peu exagéré qu’on me considère comme un héros. Un héros, c’est une personne qui sauve la vie de centaines de personnes. Moi, j’ai juste pris mon téléphone pour appeler la police et pour demander une ambulance, ce que toute personne sensée et bien éduquée aurait fait. Les gens qui me connaissent savent que je suis comme ça. »

« Minimiser mon impact »

Présenté comme un héros, Philippe Albert pourrait passer pour celui qui a pris la grosse tête, qui veut se mettre en avant. Or, c’est tout l’inverse : tirer toute la couverture ne l’a jamais intéressé et ce n’est certainement pas maintenant, qui plus est dans un tel contexte, qu’il commencera. « Je veux minimiser mon impact dans cette histoire et mettre en avant le comportement d’une dame âgée qui a débarqué de nulle part, depuis l’autre bande de circulation, alors que trente ou quarante voitures étaient passées à côté de l’accident sans prendre la peine de s’arrêter. Le choc a été violent, imaginez une voiture qui vous fonce dessus à 80 km/h alors que vous être tranquillement dans un rond-point. Mais si les deux voitures sont en sinistre total, les dégâts ne sont heureusement que matériels. Cette dame m’a demandé comment j’allais, je me suis dit que je n’avais rien mais que le conducteur de l’autre véhicule paraissait sonné et, surtout, qu’il y avait une petite fille à l’arrière. Pendant que je prévenais la police et les secours, cette dame s’est occupée de l’enfant. C’est elle qu’il faut mettre en avant. Finalement, personne n’est blessé. »

Et de conclure : « J’assume le fait d’être un personnage public et je peux comprendre qu’on parle de cet accident en me citant mais il y a des anonymes bien plus importants que moi. Ce n’est pas parce qu’on rend éventuellement des gens heureux en jouant au football pendant des années qu’on est un héros. »