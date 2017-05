Les parents de Siham, tuée à Liège, témoignent: «Naïm avait brûlé les yeux d'une fille avec de l'acide»

Naïm Touzani est toujours en cavale et activement recherché par la police.

La douleur se lit encore sur les visages. Les deux sœurs, le frère et les parents de Siham, 17 ans, nous reçoivent dans leur appartement bruxellois. Une famille meurtrie par la perte de Siham, le 10 avril dernier. Date à laquelle le corps massacré de l’adolescente a été retrouvé dans un appartement liégeois.

C’est son petit ami, Naïm Touzani, 23 ans qui a appelé les secours avant de disparaître sans que la police ne puisse l’interroger. Et pour cause ! C’est en réalité le principal et unique suspect de ce meurtre horrible.

