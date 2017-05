Fête de l'Iris: "Forte de ses actions, Bruxelles rejette fermement le modèle confédéraliste", assure Rudi Vervoort

Rédaction en ligne

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a fermement rejeté samedi le modèle confédéraliste une nouvelle fois avancé au cours des derniers jours par la N-VA, mettant en avant l’action, selon lui, efficace des pouvoirs publics de la capitale menée depuis plus d’un an pour gérer les conséquences notamment économiques des attentats et plus largement pour poursuivre le développement de la Région-capitale.