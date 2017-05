Playoffs 2 : le Standard s'incline à Saint-Trond (1-0), défaite pour l'Union au Lierse (2-1) et partage pour le REM à Lokeren (2-2)

Saint-Trond s’est imposé 1-0 face au Standard grâce à un but de Gerkens dans le dernier match de la septième journée du groupe A des play-offs II. Les Trudonaires rejoignent ainsi Malines en tête du groupe après la défaite des Sang et Or face à Waasland-Beveren 3-1. Le Standard reste dernier avec cinq points.

Longtemps serré et stérile, ce duel a connu son moment clé à un quart d’heure du terme. Luyindama tentait alors une frappe en un temps très puissante à une trentaine de mètres du but. Un essai qui s’écrasait sur le poteau gauche de Pirard avant de sortir en coup de pied de but (75e).

Quelques instants plus tard, Saint-Trond profitait d’une glissade de Laifis pour inscrire le but décisif. Vetokele profitait de cette déconvenue pour filer vers le but et dribbler Gillet. Sa frappe était d’abord sauvée sur la ligne par Scholz, le ballon lui revenant dans les pieds pour lui permettre de servir Gerkens dans le petit rectangle, complètement libre pour pousser le ballon au fond des filets.

Saint-Trond et Malines sont en tête du classement avec treize points devant l’Union (10pts) battue 2-1 au Lierse (10pts). Waasland-Beveren est toujours dans le coup avec neuf points contrairement au Standard (5pts) qui n’a remporté qu’un seul de ses 7 matchs de play-offs.

Lierse s’impose face à l’Union

Dans le groupe A, l'Union Saint-Gilloise était appelée à profiter de la déconvenue de Malines face à Waasland-Beveren (1-3) en début de soirée. Tout comme Lokeren dans l'autre groupe, les Bruxellois ont failli à la tâche face au Lierse en s'inclinant 2-1. Longtemps ennuyeux, le match s'est emballé dans la dernière demi-heure. Benson a d'abord offert à Vinck le but du 1-0 sur une talonnade sublime (60e) avant que Mpati Bibuangu ne dévie un centre de De Belder dans son propre camp (66e). Menés, les Unionistes se sont rués à l'attaque en se procurant de nombreuses occasions franches. Seul Aoulad a été capable de concrétiser après un joli enchaînement (70e). L'Union a terminé la rencontre à dix à la suite de l'exclusion de Cabeke à la 91e après un second avertissement.

Mouscron partage

Dans le groupe B, Lokeren a partagé 2-2 face à Mouscron et restent à distance de Genk.

Face à Lokeren, Mouscron a montré les crocs en début de rencontre. Les Hurlus ont pris l'avantage très tôt via Nkaka (6e) avant de bénéficier d'un penalty moins d'un quart d'heure plus tard et de le transformer avec Nathan Kabasele (19e). Sonné, Lokeren a attendu la deuxième période pour réagir. D'abord en réduisant l'écart par Persoons (49e) ensuite en égalisant avec Miric (71e).

Un partage qui ne fait pas les affaires des Waeslandiens qui pointent à six longueurs de Genk engagé face à Eupen dimanche soir à 20h.

Dans l'autre rencontre de la soirée, Roulers a obtenu sa première victoire dans ces play-offs II en battant sèchement Courtrai 0-3 grâce à des buts de Kehli (1ère), Godwin (32e) et Brouwers (55e)