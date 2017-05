Thomas Chatelle avant Anderlecht-Zulte: «Tout d'un coup, tout semble relancé. Mais...»

En l’emportant face à Bruges lors du match aller des Playoffs 1 (2-0), Anderlecht tuait tout suspense et filait vers le titre. Mais moins de trois semaines plus tard, la donne a bien changé. Le FC Bruges l’ayant emporté à Charleroi (1-3), il n’est plus qu’à une unité du Sporting, qui joue face à Zulte Waregem (18h). Si les Anderlechtois ne s’imposent pas, la course au titre sera complètement relancée. La pression se retrouve donc, en partie, du côté du stade Constant Vanden Stock. « Tout d’un coup, tout semble relancé », souffle Thomas Chatelle, ex-joueur du Sporting. « Mais Anderlecht a démontré, ces dernières semaines, qu’il était capable de gérer une rencontre et un championnat. Je trouve d’ailleurs que les Mauves sont maîtres de leur jeu et de leurs nerfs. À ce moment de la saison, c’est très important. »

Leaders de la compétition, les hommes de René Weiler devront l’emporter face à Zulte afin de débarquer à Bruges, dans une semaine, avec une avance relativement confortable. « Je trouve le groupe anderlechtois très organisé et, à partir de là, cela limite les chances de vivre une grande surprise. Et surtout, il y a de la rigueur au sein de cette formation, chacun est conscient de la tâche qu’il doit réaliser. »

Longtemps critiqué, l’entraîneur suisse est donc parvenu à imposer sa griffe à un collectif rempli de fortes personnalités. Si le début de saison inquiétait, le parcours en Coupe d’Europe et les dernières sorties du RSCA ont rassuré les supporters, la direction et les suiveurs. « J’étais l’un des premiers à critiquer le jeu prôné par Weiler. J’ai toujours eu du mal à reconnaître l’impact qu’il avait sur le jeu du Sporting. Surtout au niveau offensif où j’estimais qu’il n’y avait pas grand-chose qui était proposé. Et même si cela n’a pas fort évolué, il y a une certaine logique dans le jeu des Mauves désormais. »

À l’image de la sortie de la semaine dernière où les Anderlechtois ont offert un défi physique impressionnant à La Gantoise… « Anderlecht est plus fort sur les plans physique et organisationnel. Par ce biais, les chances des adversaires sont amoindries. Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il n’y a pas de faille dans le système de Weiler, mais il y a une logique et du caractère. »

L’incertitude réside toutefois, les Mauves affichant plus de difficultés lorsqu’ils sont amenés à faire le jeu. Et ce dimanche face à Zulte Waregem, ils n’auront pas le choix : ils devront diriger les hostilités. « On a vu face à Ostende et à Charleroi qu’Anderlecht n’était pas encore prêt à faire le jeu pendant nonante minutes. L’équipe ne parvient pas à se créer une multitude d’occasions. Dans ces matches-là, la rigueur et l’organisation ne suffisent plus. Face à Gand, les Mauves ont pu se reposer sur leurs lauriers. Face à Zulte, ce ne sera pas la même histoire. » Fort heureusement, les hommes de Dury n’ont plus rien à jouer en cette fin de saison. Mais ils risquent, comme le week-end dernier face à Bruges, cependant de ne rien lâcher en cours de chemin. « Cette équipe veut se faire plaisir, elle ne fermera pas le jeu. C’est l’occasion pour Dury de tester certaines tactiques, comme la défense à trois, la semaine passée face aux Brugeois. Anderlecht pourra dès lors profiter des espaces. » Des espaces dont Hanni, Chipciu et Tielemans raffolent…