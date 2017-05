ATP Madrid: Goffin prend sa revanche sur Khachanov au premier tour (6-2, 7-6)

David Goffin s’est hissé dimanche au 2e tour du Masters de Madrid, le tournoi de tennis de l’ATP joué sur terre battue dont la dotation globale s’élève à 5.439.350 euros. Au premier tour, le 10e joueur mondial, 9e tête de série dans la capitale espagnole, a pris la mesure du jeune Russe de 20 ans Karen Khachanov (ATP 42) en deux manches : 6-2 et 7-6 (10/8) au terme d’un jeu décisif indécis, Goffin sauvant au passage trois balles de set. Cette troisième confrontation de l’année entre les deux hommes a duré 1h42.

Goffin a pris sa revanche sur sa défaite en 1/8e de finale du dernier tournoi de Barcelone et confirmé son premier succès au 1er tour à Indian Wells.

S’il a bénéficié de balles de break dans les deux premiers jeux de service du Moscovite, Goffin a dû attendre le 3e jeu et sa 4e possibilité pour s’emparer du service adverse (4-2). Il a conclu la manche en 34 minutes, sur un nouveau break, à sa 3e balle de set (6-2).

Le N.1 belge céda d’emblée sa mise en jeu et se retrouva mené 0-2 dans le second set. Sans s’inquiéter, Goffin a retourné la situation. Il a aligné trois jeux et fait ensuite la course en tête (3-2, 4-3 et 5-4, sauvant dans ce 9e jeu une balle de break. A 6-5, Goffin a resserré son jeu et s’est procuré une balle de match. Khachanov la sauva, tout comme la suivante, avant d’arracher le droit au jeu décisif (6-6).

Mini-break pour Goffin pour mener 2/1 mais que le grand Russe (1m98) annula immédiatement (2/2). Notre compatriote reprit le service adverse pour mener 4/3 et ensuite 5/3. Khachanov s’accrocha et égalisa (5/5) et s’offrit une balle de set grâce à un 3e point consécutif (5/6). Goffin la sauva avant de concéder sa 2e balle de set (6/7). L’espoir russe ne profitait pas de sa mise en jeu pour conclure (7/7) mais s’offrait quand même une 3e balle de set (7/8). Là encore, Goffin n’a pas tremblé (8/8) et c’est lui qui obtint sa 3e balle de match (9/8). La bonne.

Le Liégeois de 26 ans sera opposé au 2e tour au vainqueur du match qui opposera l’Espagnol Marcel Granollers (ATP 70) à l’Allemand Florian Mayer (ATP 50).