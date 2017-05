Plus de 1.500 visiteurs ont découvert la piscine nivelloise! (Photos)

Le chantier de la piscine de Nivelles est probablement l’un des plus importants de tous ceux qui étaient proposés en Brabant wallon lors de la journée « chantiers ouverts » organisée par la Confédération construction ce dimanche. Il a attiré plus de 1.500 visiteurs.

Après trois ans de fermeture pour cause de rénovation complète, la piscine de Nivelles a rouvert ses portes le temps d’une journée, ce dimanche. De 10h à 17h, de très nombreux visiteurs de Nivelles et des alentours se sont pressés pour découvrir l’avancement du chantier… et pour demander la date d’ouverture. « Les clubs et les visiteurs se posent beaucoup de questions. Pas vraiment sur le chantier en lui-même, mais plutôt sur les détails pratiques, comme par exemple sur quels clubs on va encore accueillir, quand est-ce qu’on va ouvrir, etc. Les gens ont besoin d’être rassurés », indique le directeur de la Maison des Sports Dimitri Ballériaux.

