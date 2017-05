René Weiler, après la victoire d'Anderlecht contre Zulte Waregem: "Les joueurs étaient stressés"

« Non, ce n’était pas un bon match ! Nous avons beaucoup de difficultés. Les joueurs étaient stressés et puis, pour certains, c’est une situation nouvelle. Il leur manque un peu d’expérience pour gérer la pression que Bruges avait mis sur nous dès vendredi. Tout se joue dans la tête. Et puis, Zulte a fait un très bon match. Ce n’est jamais facile contre eux. De notre côté, on a loupé des ballons et des contres faciles. Je suis très content du résultat final car au bout du compte, nous sommes toujours devant. »