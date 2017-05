La météo de la semaine: du gel la nuit de lundi à mardi jusqu'aux 22 degrés de vendredi

Il y aura peu de vent mais toujours de la fraîcheur au niveau du mercure avec des maxima de 6 à 13 degrés. Le ciel se dégagera la nuit prochaine et les températures replongeront entre -1 et +5 degrés.

Les nuages parfois accompagnés de petites pluies ou bruines domineront le ciel durant une grande partie de la journée. Cet après-midi, le temps redeviendra plus sec à partir des Pays-Bas et quelques rayons de soleil feront leur apparition sur le nord de la Flandre. La grisaille persistera dans les autres régions. La fraîcheur se traduira par des maxima de 6 à 9 degrés en Ardenne, 10 à 12 degrés dans le centre du pays et 12 ou 13 degrés sur le nord-ouest. Le vent de nord-ouest bascule au nord en étant modéré, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h, indique l’IRM.

Mardi, la journée débutera sous de larges périodes ensoleillées dans la plupart des régions même si quelques champs nuageux pourront être présents sur le nord-ouest. Au fil des heures, des nuages se formeront puis s’étaleront. A la côte, on pourrait garder plus de soleil. Les maxima seront compris entre 9 ou 10 degrés en Haute Ardenne et 14, ou localement, 15 degrés dans le centre.

Mercredi, la journée devrait être ensoleillée. Les maxima atteindront 13 degrés en Haute Belgique à 15 ou 16 degrés en Basse Belgique.

De jeudi à dimanche, il fera plus doux mais aussi plus instable. Le temps devrait être variable avec des éclaircies mais aussi parfois des passages pluvieux. Des orages ne sont pas à exclure. Dimanche, le risque de précipitations sera nettement plus faible avec le retour d’éclaircies. Au niveau des températures, le mercure se situera autour de 17 à 19 degrés jeudi, autour de 20 à 22 degrés vendredi, à nouveau autour de 17 à 19 degrés samedi et dimanche.