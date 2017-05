José Jeunechamps est dépité: "Les joueurs salissent l'image du Standard"

José Jeunechamps était gêné et énervé en quittant Saint-Trond. Il n’a relevé aucun point positif dans le jeu de son équipe. Le Standard qui a liquidé sa dernière chance d’obtenir un ticket européen. Et il le fait savoir.

Pour trouver trace d’un Standard remportant deux matches d’affilée, il convient de remonter au mois de septembre 2016. Cela date. Samedi soir, malgré l’absence de Sa grippé, il avait pourtant l’occasion d’enchaîner un deuxième succès en Playoffs 2 après celui obtenu contre l’Union. Mais pour convertir l’essai, il faut le vouloir. Et à Saint-Trond, les Liégeois étaient déjà en vacances. D’ailleurs, après ce nouveau revers, ils savent qu’ils ne poursuivront pas leur saison au-delà du 19 mai. Il n’y a donc plus que trois rencontres et onze jours à tirer pour en finir avec cette saison pourrie. Et tant pis pour l’Europe qui, visiblement, intéressait la direction et le staff technique, mais pas les joueurs.

Alors que certains d’entre eux étaient même souriants en sortant du vestiaire, José Jeunechamps ne parvenait pas à masquer sa révolte. Et sa colère valait le détour.

« Je suis énervé et gêné, pestait-il logiquement. Si je vois un supporter du Standard, je vais me cacher. Les joueurs le sont-ils aussi ? Je n’en sais rien. Personnellement, je n’ai pas cette mentalité de tendre une joue une semaine et l’autre la semaine suivante. Ce n’est pas dans mes gênes. C’était un non-match. Je ne m’attendais pas à une pareille prestation. C’était totalement insuffisant et indigne du Standard. »

