Le parlement flamand durcira les conditions d'accès à la pension de ses députés

Le nouveau règlement est calqué sur la pension des fonctionnaires. Il ne sera plus possible d’obtenir une pension avant l’âge de 60 ans. L’âge légal d’accès à la pension sera quant à lui relevé de 62 ans à 65 ans dès 2019 et à 67 ans en 2030.

Quant à la pension anticipée, les droits du passé tombent dans un régime transitoire permettant d’en bénéficier à partir de 62 ans, mais dès 60 ans pour ceux âgés aujourd’hui de plus de 50 ans.

Le nouveau règlement sera soumis à la séance plénière mercredi 10 mai.

«Il n’est que normal que les pensions des parlementaires suivent la même évolution que celles des autres citoyens», a commenté le président du parlement flamand Jan Peumans (N-VA).