Ecolo veut réduire l'activité de l'incinérateur de Virginal

Une expérience-pilote de poubelles à puces menée à Chastre a convaincu Ecolo Brabant wallon de défendre l’extension de ce type de traitement des déchets à toute la province, ce qui permettrait selon les Verts de se passer d’un des deux fours de l’incinérateur de Virginal (Ittre).

L’une des deux unités d’incinération de déchets de ce site, que gère l’Intercommunale du Brabant wallon (IBW), arrive en fin de vie, et un four coûte plus de 50 millions d’euros, selon Ecolo BW.

Le calcul porte aussi sur les capacités de traitement des deux fours: 116.000 tonnes par an, alors que la production de déchets en Brabant wallon oscille autour de 90.000 tonnes. L’expérience menée durant six mois à Chastre montre que les poubelles à puces ont permis de réduire de 27 % le volume des déchets. Pour Ecolo, si tout le Brabant wallon suivait la même évolution, les déchets résiduels représenteraient moins de 50.000 tonnes par an en Brabant wallon, les déchets organiques pouvant être valorisés en compost ou en biométhanisation.