Cinq ans de prison ferme pour le violeur du RAVeL de Genappe

L’homme s’est rendu coupable d’un viol, le 15 octobre 2016 en soirée sur le parcours Ravel de Genappe. Il avait repéré une femme qui circulait à vélo, l’a suivie et dépassée puis a simulé une chute pour la forcer à s’arrêter. Il l’a alors mise au sol, frappée et violée. Le tribunal, dans son jugement, évoque un comportement de prédateur et une « personnalité interpellante ».

Après les faits, un appel à témoins et un portrait-robot avaient été diffusés pour identifier le violeur. C’est finalement un policier qui a fait le rapprochement entre ce portrait-robot et Paul A., alors qu’il était chargé d’une visite domiciliaire chez le prévenu dans le cadre d’un vol commis de nuit dans un grand magasin de Genappe.

Le suspect avait à l’époque nié formellement, mais il avait accepté de se soumettre à une expertise ADN. Celle-ci s’est avérée concluante, et l’homme est passé aux aveux.

Le tribunal, pour fixer la hauteur de la peine, souligne l’extrême gravité des faits, la violence dont le prévenu n’a pas hésité à faire preuve pour soumettre la victime, le fait qu’il se soit comporté « en véritable prédateur » et son absence de regrets sincères.