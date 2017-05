Le stationnement pose problème aux commerçants de Braine-l'Alleud: "les clients ignorent le système et se retrouvent avec une amende quand ils arrivent à leur voiture"

Avec une gare qui accueille environ 5.000 personnes par jour, l’instauration du clivage de Braine-l’Alleud en zone bleue devait permettre de réguler les arrivées et départs de chacun. De ce fait, il est de plus en plus difficile de trouver une place de parking – libre – à Braine-l’Alleud. En effet, le système actuel permet d’avoir accès à une place de parking gratuitement pour une durée de deux heures, de façon à ce qu’une rotation suffisante puisse accueillir les nombreuses personnes qui se rendent chaque jour dans la commune la plus peuplée du Brabant wallon.

Clients résignés

Suite aux nombreux abus que cela a engendrés, clients et commerçants doivent désormais faire face au nouveau système de voiture géolocalisée, qui peut détecter le temps de stationnement des véhicules. Il ne suffit donc plus de changer l’heure de son disque, il faut aussi déplacer sa voiture.

