Christine Poulin, la députée-bourgmestre socialiste de Walcourt, balance son salaire à ses concitoyens: "Je n'ai rien à cacher"

Vendredi, les Walcouriens ont reçu le bulletin communal. Dans ce dernier, une fois n’est pas coutume, la députée-bourgmestre répond à la polémique et balance son salaire de députée , de bourgmestre. « Je n’ai rien à cacher », déclare-t-elle. C’est en réponse à une interpellation du groupe d’opposition Autrement.

« Il n’est pas dans mes habitudes d’amener de la politique ni de la polémique dans cet édito (…) mais je me dois de réagir à l’article du groupe d’opposition Autrement. » Dès le début le ton est donné.

Ces mots sont issus du bulletin communal de la commune de Walcourt que les habitants ont reçu vendredi dernier dans leur boîte aux lettres.

En mars dernier, le groupe d’opposition Autrement a profité de sa tribune dans ce même bulletin pour attaquer la députée-bourgmestre, Christine Poulin (PS) sur ses cumuls légaux de fonctions.

« On attaque toujours sur les cumuls, les salaires, c’est dans l’air du temps. Avec les affaires Publifin, Kazakhgate, tous les politiques sont des pourris donc c’est une critique facile », souligne la principale intéressée.

Toujours est-il que la 1er dame de Walcourt n’y est pas allée par quatre chemins et a décidé de jouer la carte de la transparence. Elle est sans doute la première à le faire et détaille son salaire, ni plus ni moins. « Je n’ai rien à cacher.

