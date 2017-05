La NSA attribue le piratage des «MacronLeaks» à la Russie

« Nous avons vu de l’activité russe. Nous avons parlé à nos homologues français avant l’annonce publique des événements qui ont été attribués publiquement le week-end dernier, et on les a prévenus, +Ecoutez, on observe les Russes, nous voyons qu’ils sont en train de pénétrer certaines de vos infrastructures+ », a déclaré l’amiral Mike Rogers, directeur de la NSA, le service d’écoute et d’espionnage des Etats-Unis, lors d’une audition au Sénat américain. « Voilà ce qu’on a vu, comment peut-on vous aider ? « ont dit les Américains, en substance, aux Français, selon M. Rogers, qui est aussi à la tête du cyber-commandement américain.

L’amiral Rogers a ajouté que ses services étaient en contact de la même manière avec les autorités britanniques et allemandes, avant leurs propres échéances électorales cette année.

Des milliers de messages et de documents de l’équipe de campagne d’Emmanuel Macron ont été diffusés sur les réseaux sociaux vendredi soir, avant-veille du second tour de l’élection présidentielle française, une « action de piratage massive et coordonnée » et une « opération de déstabilisation » selon l’équipe du candidat.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête.