Un tunnel s'effondre près d'un site nucléaire américain réputé "sensible": les employés confinés

Les employés du Hanford Site plant, à environ 300 kilomètres au sud-ouest de Seattle, ont été évacués et ceux travaillant dans des bâtiments un peu plus éloignés ont reçu une alerte de leurs responsables au petit matin leur demandant de «s’assurer que les ventilations sont fermées» et de «s’abstenir de manger et de boire».

Update: #DOE #Hanford Site Emerg. Info: "Fire dept. is on scene. Workers in the vicinity are still being sheltered as a precaution." pic.twitter.com/6oGdZ5qxOd — RT America (@RT_America) 9 mai 2017