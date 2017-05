Bruxelles: deux motards perdent la vie suite à un accident avec un véhicule de police lors d'une course-poursuite

Une moto est entrée en collision avec un véhicule de police et tant le motard que son passager ont été grièvement blessés. Le motard est décédé sur place et sa passagère qui avait été transportée à l’hôpital, a succombé plus tard dans la nuit des suites de ses blessures.

Selon les premières constatations de la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles, le motard avait été repéré pour sa conduite hasardeuse et la police s’est lancée à sa poursuite. Un autre véhicule de police de la brigade canine de la même zone a entendu via la radio qu’une poursuit était en cours et aurait commencé à ralentir sur la bande de circulation de droite du tunnel Bailli afin de laisser passer sur la bande de gauche le motard et leurs collègues lancés à ses trousses. Le motard a toutefois heurté le véhicule de police par derrière.

Le parquet de Bruxelles a désigné un expert en roulage afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. Comme des véhicules de police de la police locale de Bruxelles ont été impliqués dans l’accident, l’enquête a été confiée à la zone de police Marlow (Uccle, Auderghem, Watermael-Boitsfort).