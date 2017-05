Météo: un temps sec et ensoleillé sous des températures allant jusqu'à 18 degrés avant les orages de ce jeudi

Le temps sera sec et ensoleillé mercredi, après la dissipation des éventuels bancs de brouillard en matinée. Les températures vont encore grimper pour atteindre des maxima allant de 14 à 18 degrés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Mercredi, après la rapide dissipation des éventuels bancs de brouillard, la journée sera sèche et ensoleillée. Quelques nuages pourront arriver durant l’après-midi sur le pays, indique l’IRM. Les maxima varieront entre 14 degrés à la mer, ainsi qu’en Haute Belgique, et 17 ou 18 degrés dans le centre et en Flandre. À la côte, une brise de mer modérée de nord à nord-est se lèvera à partir de la mi-journée.

En soirée, de larges éclaircies sont encore prévues sur tout le pays. La nuit suivante, des nuages de plus en plus nombreux envahiront notre ciel depuis la frontière française. Quelques faibles pluies pourront déjà atteindre le sud du pays en fin de nuit. Les minima oscilleront entre 6 et 10 degrés.

Jeudi, la nébulosité continuera à augmenter à partir du sud. Le matin, quelques faibles pluies pourront tomber par endroit. L’après-midi, des averses se déclencheront et elles pourront parfois s’accompagner d’orages. Les maxima oscilleront entre 16 et 21 degrés.

Vendredi, le temps sera d’abord couvert et pluvieux, puis des averses devraient s’abattre sur le pays avec éventuellement quelques orages. En fin d’après-midi, des éclaircies apparaitront à partir du sud du pays. Les maxima oscilleront entre 15 et 20 degrés.

Le temps devrait rester variable samedi et dimanche, avec des températures moyennes autour de 19 degrés.