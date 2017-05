L'IRM confirme et prévient: un temps sec et ensoleillé avant l'arrivée d'orages

Dès jeudi, le temps deviendra plus chaud mais aussi variable avec des périodes d’averses et par moments aussi un risque d’orages. Les maxima tourneront autour de 20 degrés.

Jeudi, la nébulosité continuera à augmenter à partir du sud. Le matin, quelques faibles pluies ou averses pourront se produire ici et là. L’après midi, l’atmosphère deviendra instable: des averses se déclencheront et, en fin de journée, elles pourront parfois s’accompagner d’orages. Les maxima oscilleront entre 17 et 22 degrés, selon l’IRM.

Vendredi matin, le ciel sera toujours très nuageux avec encore de la pluie ou des averses. Ensuite, une période de temps sec avec des éclaircies s’installera sur le pays. Mais dans le courant de l’après midi et le soir, les averses referont leur apparition et pourront aussi être accompagnées d’orages. Il fera chaud avec des températures de 17 à 19 degrés à la mer et en Ardenne et de 19 à 21 degrés ailleurs.

Samedi, le temps restera instable et des averses sont prévues, avec un risque d’orages surtout l’après midi et le soir. Les maxima seront compris entre 15 à 20 degrés.

Dimanche, la journée débutera par un temps sec mais dans le courant de la journée, le ciel se chargera à nouveau avec des périodes d’averses. Le mercure pourra atteindre 19 degrés.