La demande de détention limitée de Geneviève Lhermitte refusée par le tribunal!

Les parties avaient pris la parole en avril dernier devant le TAP et le juge a pris l’affaire en délibéré. Il a rendu sa décision ce mercredi : la demande de Geneviève Lhermitte a été refusée. En réalité, Geneviève Lhermitte avait retiré sa demande de libération conditionnelle et avait demandé, à la place, une demande de détention limitée et, à titre subsidiaire, des permissions de sorties. Les deux demandes ont été rejetées. Elle n’était pas prête.

La demande a été rejetée, «mais le dialogue avec le tribunal de l’application des peines est ouvert. C’est positif», a commenté Me Cohen.

Il s’agissait de la première demande de Mme Lhermitte auprès du TAP. «C’était une première rencontre entre ma cliente et le juge. Il y a eu du temps de parole pour Mme Lhermitte et pour les parties civiles. Ce dossier mérite qu’on s’y attarde, qu’on donne un espoir à la condamnée. Cela lui montre qu’il y a un espoir qu’elle ne reste pas en prison jusqu’à sa mort.»

Me Cohen et sa cliente vont désormais continuer le dialogue avec la justice et l’administration pénitentiaire et poursuivre l’élaboration de son projet. Une nouvelle demande pourra être déposée dans un an, a précisé l’avocat.

Dix ans après les faits, Geneviève Lhermitte, âgée de 48 ans, peut désormais prétendre à une libération conditionnelle, et à des permissions de sortie depuis plusieurs mois déjà. Elle n’a cependant encore bénéficié d’aucune sortie de la prison, selon son conseil.

Le 28 février 2007, Geneviève Lhermitte a commis un quintuple infanticide, dans sa maison familiale à Nivelles, en l’absence de son époux, Bouchaïb Moqadem, qui était en voyage à l’étranger. Elle avait assommé puis égorgé ses cinq enfants. Le plus petit, Mehdi, avait 3 ans. La plus âgée, Yasmine, avait 14 ans. Elle a été jugée par la cour d’assises de Nivelles, en 2008, et condamnée à la réclusion à perpétuité. Depuis, elle purge sa peine à la prison de Forest-Berkendael.