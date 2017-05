Crash entre une Peugeot et une Aixam à Tancrémont: une conductrice de Banneux tuée

Rédaction en ligne

Ce mercredi, un peu après 15 heures, deux véhicules ont été impliqués dans un accident grave sur la nationale entre Pepinster et Banneux, à hauteur de Tancrémont. Il s’agissait d’une Aixam et d’une Peugeot. La conductrice de la Peugeot, âgée de 61 ans et habitant Banneux, est décédée.