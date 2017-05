Voici comment Brigitte Macron défie le temps

F. DE H.

«Whaaa, Brigitte Macron, elle est plutôt sexy !» Voilà le genre de réflexion que l’on entend à propos de la future première Dame de France, dont on a peine à croire qu’elle a 64 ans et qu’elle est déjà 7 fois grand-mère. A-t-elle eu recours à la chirurgie esthétique ? L’épouse d’Emmanuel Macron ne l’a jamais confirmé et le sujet est tabou au QG d’ En Marche !