Que coûte une année d'étude du secondaire: voici tous les chiffres

Évacuons toute confusion: on ne vous donne pas ici le coût d’une année scolaire pour une famille, mais bien le coût annuel de la prise en charge d’un élève dans les écoles francophones de Wallonie et de Bruxelles. Un coût à la charge de tous les contribuables francophones du pays et qui varie énormément selon le niveau d’enseignement.

> Découvrez combien un élève coûte la collectivité chaque année