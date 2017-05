Commission Publifin: l'immunité parlementaire des cinq commissaires ne couvre pas tout, voici ce qu'on leur repproche

Comme nous vous l’annoncions hier, la citation à comparaître devant le tribunal civil de Namur a bien été envoyée par les avocats de la SA Nethys. Elle reproche à cinq parlementaires de la Commission Publifin d’avoir gravement violé les droits de la défense. À l’appui, elle cite 114 exemples et leur réclame solidairement 50.000 euros à titre provisionnel.

Pour les avocats de Nethys, Olga Zrihen, Patrick Prévot, Jean-Luc Crucke, Dimitri Fourny et Stéphane Hazée ont outrepassé leurs fonctions.

Ces commissaires sont là pour écouter, poser des questions et ensuite rédiger un rapport. «Et au lieu de cela», écrivent les avocats, «tant au sein de la commission qu’en dehors, ils bafouent les droits élémentaires de Nethys et de ses dirigeants.»

Voici quelques phrases reprochées aux cinq commissaires.

Pour des propos au sein de la commission d’enquête

- Dimitri Fourny : «L’encre à peine sèche de son certificat médical, il l’a fait parvenir au greffe quelques minutes avant la tenue de cette commission. Je trouve cela parfaitement détestable en termes d’attitudes et de démarches. Nous sommes extrêmement choqués du comportement de Monsieur Gilles que nous assimilons à du mépris.» (A propos d’André Gilles lors de l’audition de Georges Pire le 21 février)

Stéphane Hazée : «Nous avons eu le foutage de gueule de la commission…» (A propos de l’absence d’André Gilles le 21 février

Pour des propos en dehors de la commission d’enquête

- Patrick Prévot : «On est plus sur un système de quelques amis qui ont mis en place un système pour se faire plaisir» (débat RTL le 5 février)

- Jean-Luc Crucke : «Un mandat public, on s’en souvient quand on en a besoin. Mais très rapidement quand c’est pour le pognon, les rémunérations, on a totalement oublié ça. C’est ça qui est scandaleux…» (débat RTL 26 février)

> Consultez ici le contenu des 20 pages d’accusation de Nethys.