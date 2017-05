Centenaire de la Première Guerre mondiale: le prince William et la princesse Kate en Belgique le 7 juin

Le prince William et son épouse Kate Middleton sont invités le 7 juin à Messines (Flandre occidentale) afin de commémorer le centième anniversaire de la Bataille des mines, a indiqué jeudi le bourgmestre de l’entité Sandy Evrard.

La Bataille des mines de 1917 est un des moments-clés de la Première Guerre mondiale. Cette importante offensive britannique a marqué le début de la fin du conflit. Vingt-quatre mines avaient été placées dans des tunnels creusés sous le no man’s land pour rejoindre les lignes allemandes. Dix-neuf d’entre elles ont explosé simultanément le 7 juin 1917 à 04h10 du matin, provoquant un important tremblement de terre et faisant de nombreux morts côté allemand.

Cent ans plus tard, les alliés vont se souvenir. Les Néo-Zélandais ouvriront les commémorations dès 08h00 à Messines, avant les Australiens à 11h00 à Comines-Warneton et les Britanniques et Irlandais à 14h00 à Messines, cérémonie à laquelle assistera le couple princier. A 16h00, une cérémonie de clôture aura lieu à Wijtschate.

«Nous ne pouvons pas dévoiler l’entièreté du programme, mais nous serons bien entourés par la Défense, la Sûreté de l’Etat britannique.... C’est un jour extrêmement symbolique où nous témoignerons de notre gratitude. Nous ne souhaitons pas la tenue d’un grand spectacle, mais ce doit être plus qu’un hommage floral. Tout le monde a combattu ici, main dans la main, Britanniques, Irlandais, catholiques, protestants... En 1998, la reine Elizabeth était venue lors de l’inauguration de la tour de la paix; c’est au tour de son petit-fils. C’est aussi d’une grande valeur symbolique», a ajouté Sandy Evrard.