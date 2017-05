Van Buyten a-t-il la mémoire qui flanche? Trois mois après son départ du Standard, l'ancien conseiller de Venanzi se justifie maladroitement

Mais quelle mouche a donc piqué Daniel Van Buyten pour faire une sortie peu crédible sur certains points dans la dernière livrée de Sport Foot Magazine ? Si, logiquement, on peut comprendre qu’il veuille s’expliquer sur son départ du Standard en choisissant un timing parfait qui lui permet de s’interroger « le Standard a gagné combien de matches depuis mon départ ? » (NDLR : la réponse est un), il omet évidemment de préciser que son C4 lui a été signifié le 13 février. Après la fin d’un mercato hivernal qu’il a géré tout autant que Bruno Venanzi et Olivier Renard.

Il a donc, par exemple, accepté le départ de Trebel. Un départ qu’il ne cautionne plus aujourd’hui. Mais sur ce point, il est incohérent en disant plus loin dans l’interview que ce n’est pas « intelligent de forcer quelqu’un à rester. » Qui plus est, dans le cas de Belfodil, il souligne « je ne voulais pas le vendre absolument… mais à partir du moment où certaines personnes ont permis à Belfodil de quitter le stage pour aller négocier avec Everton… c’était mort ». Malheureusement pour lui, il est le seul à avoir vu Belfodil s’en aller discuter en Angleterre puisque, au contraire, il n’a jamais abandonné ses équipiers réunis en stage à Marbella.

