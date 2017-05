Lancement de la campagne 400 Toits pour les sans-abri à Bruxelles

Les associations Infirmiers de rue, Habitat & Humanisme, Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté, Entraide Saint-Gilloise, Smes-B, Archi Human, SoHoNet et Fondation 4Wings ont lancé jeudi la campagne 400 Toits. Elle vise à trouver 400 logements d’ici fin 2020 pour les personnes sans-abri qui dorment dans les rues de Bruxelles.

Les associations estiment que les pistes actuelles de mise à disposition de logements ne sont pas optimisées. La campagne 400 Toits fait appel aux politiques, aux propriétaires et aux investisseurs privés afin de développer ces pistes au plus vite. Pour les associations à l’initiative, la solution passe par la création de logements supplémentaires et par un accompagnement adapté.

A côté des solutions d’accueil existantes, les associations estiment qu’il est temps d’avancer vers des solutions plus audacieuses comme la création d’habitats légers ou encore de logements de petite taille dans des bureaux. Archi Human va ainsi démarrer la construction d’abris à haute valeur écologique et architecturale sur des friches urbaines. Des associations comme Infirmiers de rue développent également les possibilités de logements modulaires.

Le nombre de 400 logements renvoie au dénombrement des personnes vivant en rue à Bruxelles, effectué par centre La Strada en 2014.

Un «Face-à-face pour un logement» sera également organisé du 26 au 29 juin. Durant cette semaine, les personnes sans-abri seront interviewées afin de connaître leur situation et leurs besoins spécifiques. Un appel est lancé pour trouver 250 à 350 bénévoles, qui seront chargés de réaliser les interviews et d’encoder les informations récoltées. Ils peuvent s’inscrire via le site web www.reve-realite.org/400toits.

Les membres de la campagne appellent d’autres associations qui seraient intéressées à les rejoindre. La campagne 400 Toits adhère à la campagne européenne sur l’élimination du sans-abrisme coordonnée par Building and Social Housing Foundation, en collaboration avec la FEANTSA (Fédération européenne des Associations nationales travaillant avec les Sans-abris).