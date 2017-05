Port de la ceinture: carton rouge pour les jeunes hommes entre 24 et 28 ans

Les hommes entre 24 et 28 ans sont surpris quatre fois plus au volant sans ceinture que leur pendant féminin. Selon des chiffres du parlementaire CD&V Franky Demon, 200 chauffeurs par jour sont sanctionnés car ils ne sont pas attachés.

En 2015, 73.313 p-v. ont été dressés pour non port de la ceinture, peut-on lire sur HLN.be. C’est 28 % de moins que l’année précédente : « Et cette tendance se confirme sur les chiffres du premier semestre de 2016 », explique Franky Demon. « Et cela va continuer à diminuer avec l’augmentation du prix des amendes ».

« La sensibilisation fonctionne, mais il existe une catégorie d’âge pour laquelle il y a encore beaucoup de travail », ajoute-t-il. De fait, entre janvier 2015 et juin 2016, plus de 77.000 hommes ont été sanctionnés car ils ne portaient pas la ceinture, contre seulement 23.600 femmes.

Et il semble que ce soit surtout les jeunes garçons entre 24 et 28 ans qui ne font pas attention. C’est donc à cette catégorie-là qu’il faut s’intéresser. Les études ont déjà démontré que la ceinture diminue de moitié les chances de mourir dans un accident.