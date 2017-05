Découvrez le running écoresponsable à Genval: la 3ème édition du Martin's Run se tient ce dimanche...

Débutants, coureurs aguerris et marcheurs sont les bienvenus pour les courses de 5 et 14 kilomètres et la marche de 14 kilomètres. Ces tracés forestiers et campagnards partent à la découverte des parcs, châteaux, nombreux points d’eau et même vignes qui entourent le Martin’s Château du Lac, point de départ de cette course durable.

Plus qu’une épreuve sportive, le Martin’s Run lie plaisir et grand air, exercice physique et bien-être, nature et sortie en famille, dans le cadre d’une démarche écoresponsable et citoyenne.

Concrètement, la démarche Martin’s Run, c’est :

Pour le côté plaisir & bien-être :

- Un départ depuis le cadre verdoyant au lac de Genval.

- Un des plus beaux parcours nature du Brabant Wallon à travers un cadre verdoyant.

- Des entrainements & un échauffement par notre équipe du Martin’Spa Bodywhealth, le centre de remise en forme du Martin’s Château du Lac.

- Ravitaillements avec des produits sains et bio.

Pour le côté des actions durables menées… :

- Une garderie avec Atelier Zéro Déchet pour les enfants de 3 à 12 ans : Sophie De Mol, une maman presque zéro déchet (Les valeurs de Sophie), propose un atelier avec des jeux et des bricolages autour des déchets et du recyclage. Une belle occasion d’introduire des valeurs écoresponsables aux plus petits !

- Une réduction de l'impact environnemental : en partenariat avec la société CO2logic, Martin’s Hotels s’engage dans la neutralité carbone en choisissant de calculer, réduire et compenser les émissions de CO2 de cet événement. Le montant sera dédié au projet « Saving Trees in Uganda ».

- Enfin, c’est le soutien à une oeuvre caritative : 2 € par inscription seront reversés à “La Ferme de la Hulotte” (cette ferme d’animation s’adresse principalement aux enfants afin de leur permettre l’épanouissement au cœur de la nature).

Le Martin’s Run se veut le point de départ d’une prise de conscience plus globale : prendre soin de soi tout en prenant soin de son environnement.

> Infos & inscriptions : www.martins-run.be